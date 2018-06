Joachim Gauck é eleito novo presidente da Alemanha

Ele se tornou o 11º presidente da República Federal da Alemanha desde a fundação do país após a Segunda Guerra Mundial. Gauck substitui Christian Wulff, que renunciou, e vai assumir o cargo no dia 23 deste mês.

Wulff renunciou em fevereiro após 20 meses no cargo em meio a acusações de que recebeu favores quando era governador da Baixa Saxônia, posto que ocupou antes de se tornar presidente. Wulff foi o segundo presidente a renunciar em menos de dois anos, após a renúncia de Horst Koehler em 2010. Tanto Wulff quanto Kohler haviam sido indicados por Merkel.

O principal partido da oposição, Social Democratas, e o Verde, escolheram Gauck como seu candidato em 2010. Embora fosse muito popular entre os alemães, Merkel o rejeitou e apoiou seu candidato, Wulff, que ganhou por pouco no final da votação. Em março, Merkel tentou novamente impedir a candidatura de Gauck, principalmente por causa da oposição dos conservadores em seu partido, a União Democrata Cristã (CDU). Mas um partido minoritário de sua coalizão, o Democratas Livres, se alinhou com a oposição e apoiou Gauck, quase causando uma divisão irreversível. As informações são da Dow Jones.