Joe Biden consulta Turquia e Bahrein sobre Iraque

Ao conversar com o rei Hamad bin Isa al-Khalifa, do Bahrein, ambos concordaram que os líderes iraquianos precisam superar o sectarismo para confrontar a ameaça do grupo radical sunita Estado Islâmico do Iraque e do Levante (Isil, na sigla em inglês), segundo comunicado da Casa Branca. O rei é sunita, mas o Bahrein, assim como o Iraque, é de maioria xiita.

Segundo o texto, Biden também conversou com Recep Tayyip Erdogan, primeiro-ministro turco, e os dois lamentaram as ações do Isil. Biden ainda pediu para que reféns turcos e de outros países sejam libertados imediatamente. Fonte: Associated Press.