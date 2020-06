Joe Biden é oficialmente o candidato democrata à presidência dos Estados Unidos

O ex-vice presidente americano Joe Biden se tornou oficialmente o candidato democrata à presidência dos Estados Unidos nesta sexta-feira, 06. Ele vai enfrentar o presidente Donald Trump nas eleições de novembro. Em uma publicação no Twitter, Biden disse que garantiu os 1.991 delegados necessários para formalizar a sua candidatura. "Vou passar todos os dias lutando para conseguir o seu voto para que, juntos, possamos vencer a batalha pela alma dessa nação", disse ele na rede social.

Folks, tonight we secured the 1,991 delegates needed to win the Democratic nomination. I'm going to spend every day fighting to earn your vote so that, together, we can win the battle for the soul of this nation. https://t.co/sl3wFGabpg — Joe Biden (@JoeBiden) June 6, 2020