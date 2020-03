Joe Biden encurta seus discursos para evitar gafes antes de primárias

Enquanto Joe Biden lidera as primárias do Partido Democrata, ele está fazendo uso de uma arma raramente adotada na atual batalha dele contra Bernie Sanders pela indicação presidencial democrata: a brevidade.

O evento de Biden em St. Louis durou cerca de sete minutos no sábado. Pouco tempo depois, em um evento dominado pelo vento em Kansas City, as pessoas estavam correndo para pegar seus carros depois que Biden terminou seu discurso em 12 minutos. Seu discurso mais longo do fim de semana, na academia do Tougaloo College, em Jackson, no Mississippi, levou 15 minutos.

É uma mudança sísmica para Biden, 77 anos, que em cinco décadas de cargos políticos e três corridas à Casa Branca nunca teve reputação de breviloqüência. É um hábito que talvez seja cultivado no Senado, que se orgulha de um debate sem limites e tem um termo especial - filibuster - para falar sem parar.

Em seus últimos discursos breves, Biden ainda fala dos principais pontos de sua plataforma, dá alfinetadas em Bernie Sanders, e faz mais do que algumas referências passageiras ao ex-presidente Barack Obama. E ele faz tudo muito mais rápido.

"O senador Sanders é um cara legal", disse Biden em Jackson, falando de um teleprompter, como fez em todos os comícios de sua campanha no fim de semana passado. “Ele diz que precisamos de uma participação recorde para vencer Donald Trump. E ele está absolutamente certo. E nós vamos ser a campanha para fazer isso". Ele acrescentou que “mais 155.000 votos foram dados na primária da Carolina do Sul do que há quatro anos e adivinhem? Eles votaram em nós”.

Em grande parte, desaparecem as diversões não tão breves do folclore da família Biden, as disposições instáveis ​​sobre pontos políticos complexos e as longas histórias sobre a “regra de ouro”. Combinados, os bidenismos muitas vezes colocam seus eventos de campanha perigosamente perto de exceder o tempo de exibição de um filme.

Quanto menos Biden se desvia de suas observações simplificadas via teleprompter, menos provável é que ele cometa uma gafe que possa ricochetear de maneira prejudicial na Internet. Mesmo com seus discursos mais curtos, ele cometeu um erro ou dois. Em suas declarações de domingo na Igreja Batista New Hope (14 minutos), ele ridicularizou o ex-governador do Mississippi por não aceitar o Medicare-for-all - basicamente a principal proposta política de Sanders - em vez do Affordable Care Act, sua e de Obama.

Os críticos de Biden aproveitaram a duração de seus discursos como um sinal de que ele não tem foco e nitidez. Seus apoiadores, no entanto, veem a disposição de Biden de falar enquanto as pessoas ouvirem como uma força, que reflete seu desejo e capacidade de se conectar com os eleitores.

Quando fazia campanha em New Hampshire antes da primária de 11 de fevereiro, Biden ocasionalmente levava mais tempo para responder a uma única pergunta do que toda a duração de seu discurso de sete minutos em St. Louis.

Em uma prefeitura em Hudson, Nova York, há um mês, uma mulher disse a Biden durante o período de perguntas e respostas que ela tinha autismo, perguntando o que ele faria para ajudar ela e outras pessoas com deficiência.

O que se seguiu foi uma resposta de 10 minutos em que ele abordou uma variedade de assuntos, do serviço militar de seu filho no Kosovo às negociações do Medicare sobre os preços dos medicamentos prescritos até uma doença chamada espondilite anquilosante, um distúrbio da coluna vertebral cuja aparência marcante Biden demonstrou brevemente para o público.

O ex-vice-presidente concluiu, após falar por mais de uma hora: "Há muito mais a dizer. . . . E minha equipe vai me matar porque eu estou mantendo você aqui por tanto tempo. "

A campanha de Biden se recusou a falar sobre uma estratégia por trás dos discursos mais breves do candidato, e também se recusou a dizer se esta será a postura de Biden no resto das primárias e, se ele conseguir, contra Trump.

No entanto, a nova abordagem pode estar mais de acordo com o que pelo menos um poderoso aliado deseja ver. Poucos dias antes das primárias da Carolina do Sul, durante uma reunião em um navio de guerra da era da Segunda Guerra Mundial atracado perto de Charleston, na Carolina do Sul. Ali, James Clyburn, o congressista negro que é um símbolo na Carolina do Sul, criticou a campanha de seu amigo de longa data. Havia preocupações de que os discursos de Biden fossem muito sinuosos.

"Eu disse a Biden: 'Há uma razão pela qual os pregadores fazem seus sermões em três partes. Você sabe ... Pai, Filho e Espírito Santo '', contou Clyburn. "Concentre-se em como personalizar isso, fale sobre suas famílias e fale em termos das comunidades e das pessoas".

"Entendi", respondeu Biden, de acordo com Clyburn, cujo endosso no final da semana ajudou a impulsionar Biden a uma vitória que mudou o roumo das primárias.

Biden não é o primeiro candidato a mudar o curso retórico nesta campanha. No final do ano passado, a senadora Elizabeth Warren (Massachusetts) descartou seus discursos de 45 minutos, optando por se concentrar em um formato menor.

A maioria dos eleitores que ouvem o discurso de Biden o está experimentando pela primeira vez e, portanto, desconhecem a natureza recentemente abreviada de seus comentários. Mas a recente brevidade não passou despercebida pela campanha do homem que continua sendo o principal obstáculo de Biden para a indicação presidencial democrata.

No sábado, o gerente de campanha de Sanders, Faiz Shakir, criticou a brevidade dos discursos de Biden, elogiando a capacidade que Sanders tem de falar longamente, sem erros. "Bernie tem três eventos públicos hoje em dois estados diferentes", twittou Shakir, "cada um dos discursos se estendendo por quase uma hora".