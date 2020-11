Joe Biden indicará ex-presidente do Fed Janet Yellen como secretária do Tesouro       

WASHINGTON - O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, planeja nomear a ex-presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) Janet Yellen para o cargo de secretária do Tesouro, de acordo com pessoas familiarizadas com a decisão. A informação também foi publicada pelo Wall Street Journal nesta segunda-feira. Se confirmada pelo Senado, ela será a primeira mulher a assumir a função.

Yellen também seria a primeira pessoa na história a ter ocupado a liderança do Fed, do Tesouro e do Conselho de Assessores Econômicos da Casa Branca.

A equipe econômica de Biden enfrentará um cenário adverso, com milhões de americanos ainda desempregados e o crescimento do emprego desacelerando após uma forte recuperação quando as empresas reabriram em maio, junho e julho.

Economistas do JPMorgan Chase disseram na semana passada que esperam que a economia dos Estados Unidos tenha ligeira contração no primeiro trimestre de 2021 devido ao aumento das infecções por vírus.

Recentemente, Yellen disse que a recuperação será desigual se o Congresso não gastar mais para combater o desemprego e manter as pequenas empresas funcionando. "Há muito sofrimento por aí. A economia precisa de gastos", disse Yellen em uma entrevista em 28 de setembro.

Yellen foi confirmada com apoio bipartidário como presidente do Fed em 2014 e como vice-presidente em 2010. Ela recebeu 11 votos republicanos em sua confirmação de 2014, incluindo o apoio de três senadores republicanos: Richard Burr, da Carolina do Norte, Susan Collins, do Maine, e Lisa Murkowski, do Alasca./Dow Jones Newswires e Reuters