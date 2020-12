Joe Biden tomará vacina para covid-19 na segunda-feira

WASHINGTON - O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, de 78 anos, será vacinado na segunda-feira contra a covid-19, anunciou seu porta-voz, Jen Psaki, nesta sexta-feira, 18.

"Na segunda-feira, o presidente eleito, Joe Biden, e (sua esposa), Jill Biden, receberão uma primeira dose da vacina Pfizer em Delaware", disse Psaki. A vacinação será realizada "em público", reforçou, "para enviar a mensagem de que a vacina é segura".

A futura vice-presidente, Kamala Harris, será vacinada na semana seguinte.

O atual vice-presidente Mike Pence, que tem coordenado a luta contra a pandemia da Casa Branca nos últimos meses, recebeu a vacina Pfizer / BioNTech nesta sexta-feira, 18, em um evento transmitido ao vivo pela televisão.

"Construir confiança na vacina é o que nos traz aqui esta manhã", disse o vice-presidente após ser vacinado na Casa Branca com sua esposa.

A presidente da ala democrata no Congresso, Nancy Pelosi, também foi vacinada na sexta-feira. "Hoje, com confiança na ciência... recebi a vacina contra covid-19", escreveu a legisladora de 80 anos no Twitter.

Os Estados Unidos se preparavam nesta sexta-feira para aprovar uma segunda vacina contra a covid-19, desenvolvida pelo laboratório americano Moderna. /AFP