Joe Biden, um candidato discreto até em sua própria cidade

WILMINGTON, EUA - Vários veículos do serviço de proteção vigiam dia e noite o acesso à casa de Joe Biden em um bairro nobre de Wilmington, cidade do Estado de Delaware, refletindo a campanha presidencial do candidato democrata: silenciosa e

discreta.

Nos jardins bem cuidados das casas luxuosas da vizinhança, não há sinal de cartazes eleitorais que muitos americanos colocam na fachada de suas casas para deixar claras suas preferências políticas.

O grande dispositivo de segurança implantado no número 1209 da Rua Barley Mill é a única coisa a sugerir que talvez o futuro do país esteja sendo decidido nessa casa rodeada de árvores.

Desde que a pandemia de covid-19 o obrigou a fazer campanha no porão de sua casa, Biden, de 77 anos, saiu em poucas ocasiões e nunca para muito longe.

Joe, o passageiro de trem

Os 700 mil habitantes de Wilmington sabem que a melhor opção para esbarrar com Biden é na estação que leva seu nome. O candidato democrata, senador de Delaware por quase quatro décadas, sempre preferiu o trem ao carro para suas idas e vindas diárias entre sua cidade e Washington, a duas horas de distância.

No entanto, a presença do homem apelidado há anos de "Amtrak Joe", em referência à companhia ferroviária pública, agora é destacada apenas em uma placa com seu nome localizada ao lado de uma porta fechada devido à pandemia.

Para Entender Como funciona a escolha do presidente dos EUA No dia 3 de novembro de 2020, 224 milhões de eleitores americanos irão às urnas e darão seu veredicto sobre a presidência de Donald Trump; veja o que mais está em jogo

"É a campanha mais estranha que já vi. Uma campanha no Zoom e nas redes sociais", disse Ray Saccomandi, gerente imobiliário de 54 anos.

Para esse ítalo-americano, "Joe" - como muitos o chamam na região -, não "tem necessidade de fazer uma campanha ativa" em Delaware, um pequeno Estado da Costa Leste do país, com vantagens fiscais e que frequentemente elege democratas.

Embora Biden também não esteja fazendo campanha em outros lugares após decidir, a conselho de seu médico, não realizar comícios eleitorais, sua estratégia de espera está gerando frutos no momento: as pesquisas lhe dão uma vantagem confortável sobre o presidente Donald Trump.

Joe, o salva-vidas

Em Wilmington, outro estabelecimento municipal recebeu o nome do democrata: o centro aquático Joseph R. Biden Jr,

cuja fachada ostenta o selo oficial da vice-presidência dos EUA.

Biden, que chegou a Delaware aos 10 anos, nascido na vizinha Pensilvania, trabalhou no local como salva-vidas, no centro de um bairro de maioria afro-americana. Uma experiência que, segundo ele, foi a base de seu compromisso político.

Como as centenas de milhares de pessoas que encheram as ruas do país para protestar contra o racismo e a violência policial após a morte de George Floyd no fim de maio, o salva-vidas Brandon Crooks, de 23 anos, sonha acima de tudo com a "igualdade de possibilidades" e o respeito.

Ao ser questionado se imagina algum dia concorrer algum dia à Casa Branca como seu antecessor distante no cargo de salva-vidas, responde: "Não, mas quem sabe? Ele provavelmente não queria ser presidente aos 19 anos quando trabalhava aqui". / AFP