Joe Biden vence primárias do Partido Democrata no Alasca

Joe Biden, último candidato ainda na disputa pela nomeação do Partido Democrata para as eleições presidenciais dos Estados Unidos em novembro, ganhou a primária realizada no Alasca neste sábado, 11. Biden tenta unir o partido após primárias que o dividiram em várias frentes.

Vice-presidente no governo de Barack Obama entre 2009 e 2016, ele teve 55,3% dos votos contra 44,7% de Bernie Sanders, senador americano que suspendeu sua campanha na última semana.

Sanders, a senadora Elizabeth Warren e Tulsi Gabbard constavam das opções da cédula apesar de já terem encerrado suas campanhas. Bernie Sanders incentivou seus apoiadores a votarem em si porque quanto maior o número de delegados que angariar, maior será seu poder de influência na plataforma do Partido Democrática durante a Convenção Nacional.

A vitória de Biden no Alasca lhe garantiu 8 dos 15 delegados em disputa. Ele agora possui 1.225 delegados. O mínimo requerido para selar sua nomeação é 1.991.

Mesmo antes da pandemia de Covid-19 ser deflagrada nos EUA, o escritório do Partido Democrata no Alasca já havia mandado cédulas de votação por correio para todos seus filiados. Quando a situação envolvendo a doença se deteriorou, o partido cancelou o pleito presidencial que estava marcado para o dia 4 de abril e estendeu o prazo para envio de cédulas até este sábado.

O partido também deixou uma versão online da cédula para aqueles que não a receberam por carta.

O Alasca já relatou 257 casos confirmados de covid-19 e 8 mortos.

Primárias

O Partido Democrata estadual registrou aumento na participação dos eleitores em comparação a 2016. Esta foi a primeira vez que o Alasca adotou o sistema de primárias em vez do sistema de caucus.

O partido recebeu 19.813 cédulas de votação este ano, contra 10.610 em 2016. Naquele ano, Sanders venceu com imensa maioria Hillary Clinton, que viria a ser nomeada candidata democrata. Clinton venceu em 81% dos caucus.

“Nosso objetivo este ano era levar as votações para o maior número de eleitores possível, especialmente aqueles da área rural do Alasca que estavam sub-representados no passado”, disse a porta-voz do Partido Democrata no estado, Jeanne Devon. “O número de cédulas que recebemos foi quase o dobro de 2016, então estamos muito satisfeitos.” / Com informações do Washington Post e Dow Jones Newswires