Jogos da Copa atraem eleitores colombianos mais que votação Sem cartazes nem militantes nas ruas, a Colômbia vive sua mais desestimulante eleição presidencial. A apatia foi manifestada na alta abstenção (60%) no primeiro turno, no dia 25. Analistas creem que a abstenção será maior no domingo, pois os eleitores têm mais interesse em outra questão: a Copa do Mundo no Brasil, a primeira em que a seleção colombiana participa desde 1998.