John Kerry expressa solidariedade em visita ao Canadá

O secretário de Estado dos EUA, John Kerry, desembarcou em Ottawa nesta terça-feira em sua primeira viagem ao Canadá desde que assumiu o cargo. Ele visitou o Memorial Nacional da Guerra e depositou uma coroa de flores em homenagem ao soldado canadense morto por um atirador supostamente inspirado pelo grupo extremista Estado Islâmico. O atentado da quarta-feira da semana passada foi o segundo em apenas três dias no Canadá, depois de um incidente anterior em Quebec.

Durante a rápida visita, Kerry também terá encontros com o primeiro ministro canadense, Stephen Harper, o ministro das Relações Exteriores, John Baird, e membros do parlamento.

De acordo com autoridades que acompanham Kerry na viagem, não há desacordos entre os dois países em relação às grandes questões internacionais, incluindo a luta contra o extremismo, o esforço para conter o vírus ebola e a crise na Ucrânia.

Os dois ataques ocorridos em solo canadense deixaram setores da sociedade americana preocupados com a segurança na fronteira entre os dois países. As autoridades que acompanhavam Kerry, no entanto, disseram estarem satisfeitas com a cooperação do governo canadense nessa questão. Fonte: Associated Press