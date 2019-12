Johnson diz que retribuirá confiança de ex-eleitores trabalhistas que o levaram à vitória

LONDRES - O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, visitou antigos redutos de seus oponentes trabalhistas no norte da Inglaterra neste sábado, 14, e prometeu retribuir a confiança deles por ajudar a garantir uma vitória esmagadora para seu Partido Conservador nas eleições do Reino Unido.

Johnson levou os conservadores na quinta-feira à sua maior vitória nas eleições desde o triunfo arrasador de Margaret Thatcher em 1987, vencendo o rival socialista do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, ao conquistar 365 cadeiras no Parlamento. Os trabalhistas levaram 203 cadeiras.

A eleição viu a ruína do “Muro Vermelho” do Partido Trabalhista de assentos anteriormente seguros em áreas da classe trabalhadora no norte e no centro da Inglaterra, onde a maioria das pessoas votou em um plebiscito de 2016 para deixar a União Europeia.

“Eu sei que as pessoas podem estar rompendo o hábito de voto de gerações para votar em nós”, disse Johnson a apoiadores em Sedgefield, local simbolicamente importante que já foi dominado pelo ex-primeiro-ministro Tony Blair, o líder de maior sucesso do Partido Trabalhista.

“Quero que o povo do nordeste saiba que nós, do Partido Conservador, e eu, retribuiremos sua confiança”, afirmou o premiê. / REUTERS