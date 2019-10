Johnson pede que UE ceda para evitar Brexit sem acordo

MANCHESTER, INGLATERRA - O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, apresentou nesta quarta-feira, 2, sua "proposta final" sobre o Brexit à União Europeia (UE) e pediu a Bruxelas "alguma concessão" para alcançar um acordo.

Para Entender Quais os caminhos para Johnson e para o Brexit com a volta do Parlamento britânico? Decisão da Suprema Corte fará deputados retomarem atividades três semanas antes do desejado pelo premiê britânico

"Hoje apresentamos em Bruxelas o que acredito que sejam propostas razoáveis e construtivas", disse o premiê no encerramento do congresso anual do Partido Conservador, em Manchester. "Sim, o Reino Unido está fazendo concessões e realmente espero que nossos amigos europeus entendam e façam alguma concessão", completou.

"Vamos fazer o Brexit e unir este país", afirmou Johnson, apegado a sua promessa de não pedir mais adiamentos. O Reino Unido "abandonará a UE em 31 de outubro aconteça o que acontecer", garantiu, ao mesmo tempo em que disse que a alternativa a sua proposta é uma saída do bloco sem acordo.

Seu principal objetivo é substituir a controversa "salvaguarda irlandesa" por outro sistema que permita evitar uma fronteira dura entre a província britânica da Irlanda do Norte e a República da Irlanda - país-membro da UE - para preservar o acordo de paz de 1998 que acabou com três décadas de conflito violento na região.

A proposta, que deve chegar a Bruxelas durante a tarde, exclui controles na linha de fronteira, afirmou Johnson. Na terça-feira, ele disse que os controles poderiam acontecer, por exemplo, nas instalações da empresa importadora, ou exportadora.

Mais de três anos depois do referendo de 2016, o complicado processo do Brexit levou o Reino Unido a uma profunda crise política.

Negociado com dificuldades pela ex-primeira-ministra Theresa May, o acordo foi rejeitado três vezes pelo Parlamento britânico. Na Casa, os eurocéticos consideraram que apresentava concessões "inaceitáveis" à UE, enquanto os pró-europeus afirmaram que as condições eram piores do que aquelas que o país tem atualmente como integrante do bloco.

Inicialmente previsto para março passado, o Brexit já foi adiado duas vezes, uma decisão que exige a aprovação unânime dos outros 27 membros da UE.

O jornal The Daily Telegraph informou que a proposta de Johnson consistiria em deixar a Irlanda do Norte no mercado único europeu até 2025, mas mantendo a região em uma união alfandegária com o Reino Unido.

Para Entender Brexit: guia sobre a saída do Reino Unido da União Europeia Entenda a origem do processo de separação entre Londres e Bruxelas, saiba o que já foi negociado entre as partes e conheça quais são os próximos passos previstos para o processo.

Assim, existiriam duas fronteiras: controles alfandegários entre as duas Irlandas e controles regulamentares entre as ilhas da Irlanda e da Grã-Bretanha.

"Isto não será aceitável para o governo irlandês, mas tampouco para a UE em seu conjunto", afirmou a ministra irlandesa de Assuntos Europeus, Helen McEntee.

A perspectiva de reinstaurar uma fronteira na ilha da Irlanda no caso de um Brexit sem acordo preocupa particularmente o governo de Dublin. A medida é considerada uma ameaça à frágil paz estabelecida há duas décadas entre os republicanos católicos - partidários da reunificação da ilha - e os unionistas protestantes, leais à coroa britânica.

"É uma parte muito triste da nossa história", afirmou o senador irlandês Neale Richmond. "Se voltarmos à era dos controles alfandegários, das divisões (...) poderiam infelizmente acontecer muitas coisas preocupantes", alertou.

Resistência do Parlamento

Em setembro, o Parlamento britânico aprovou uma lei que obriga Johnson a solicitar outro adiamento na ausência de um acordo até 19 de outubro, pouco depois de uma reunião de cúpula europeia. O primeiro-ministro não explicou de que maneira pretende superar esta barreira.

Johnson, que perdeu a maioria parlamentar, deseja convocar eleições antecipadas. Em pré-campanha e prometendo investimentos em serviços públicos, seu governo apela a eleitores cansados após três anos de crise.

Até o momento, no entanto, a estratégia esbarrou na firme resistência de um Parlamento no qual a maioria dos deputados se expressa categoricamente contra um Brexit sem acordo. / REUTERS, AFP e EFE