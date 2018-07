Joias de Elizabeth Taylor são vendidas por US$ 115 mi

Dentre as joias arrematadas está um colar de pérolas adquirido por mais de US$ 11,8 milhões e um anel de diamantes, vendido por mais de US$ 8,8 milhões, ambos presentes de Richard Burton, que foi marido da atriz.

O colar de pérolas, diamantes e rubi, conhecido como "La Peregrina" alcançou o valor de US$ 11.842.500, mas havia sido avaliado anteriormente entre US$ 2 milhões e US$ 3 milhões.

Burton comprou o colar para Elizabeth Taylor num leilão em 1969 por US$ 37 mil. Liz Taylor, como também era conhecida, morreu Los Angeles em março, aos 79 anos. Amante de joias, ela tinha em sua coleção peças assinadas pelos mais famosos nomes da joalheria mundial, dentre eles Cartier, Van Cleef & Arpels e Chopard.

O anel, com um diamante de 33,19 quilates, foi vendido por US$ 8.818.500, mas seu valor fora estimado entre US$ 2,5 milhões e US$ 3,5 milhões. O anel foi comprado por uma pessoa da Ásia, informou o porta-voz da Christie.

Dentre os itens de mais destaque estava um bracelete dado à atriz pelo cantor Michael Jackson, que tinham valor estimado entre US$ 30 mil e US$ 50 mil, mas foi adquirido por US$ 194.500.

Outros artigos pertencentes à Liz Taylor, como roupas e pequenos objetos, irão a leilão ainda esta semana. Parte do lucro irá para a Fundação Elizabeth Taylor contra a Aids, fundada por ela em 1991 para ajudar pessoas que têm a doença.

Já a coleção de arte impressionista e moderna da atriz irá a leilão na Christie de Londres em fevereiro. As informações são da Associated Press.