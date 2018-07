Jordânia condena ex-chefe de inteligência a prisão Um tribunal da Jordânia condenou o ex-chefe de inteligência do país Mohammed al-Dahabi, a 13 anos e três meses de prisão por desvio de verbas públicas, lavagem de dinheiro e abuso de autoridade. Ele deverá pagar 21 milhões de dinares jordanianos (US$ 29,6 milhões) em multas, além de restituir a verba que ele supostamente lavou e desviou durante seu período no cargo, entre 2005 e 2008, estimada em 24 milhões de dinares jordanianos (US$ 34 milhões). O advogado de defesa afirmou que al-Dahabi irá recorrer da medida.