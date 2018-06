Jordânia pede prova de que piloto refém do EI continua vivo

AMÃ - O governo da Jordânia pediu nesta quinta-feira, 29, ao grupo radical Estado Islâmico (EI) uma prova de que o piloto jordaniano Moaz al-Kaseasbeh, sequestrado pelos jihadistas na Síria, está vivo, como condição para cumprir a exigência de libertar uma extremista iraquiana.

"O governo jordaniano está disposto a libertar a prisioneira, porém pedimos uma prova de vida do refém jordaniano e não a recebemos", afirmou em uma entrevista o porta-voz do Executivo, Mohammed al Momani.

O funcionário acrescentou que quando esse sinal foi recebido o governo poderá "conversar sobre a troca".

Uma gravação de áudio foi publicada nesta quinta em contas ligadas ao EI no Twitter na qual supostamente é possível ouvir a voz de Goto expondo as novas exigências do grupo jihadista, que volta a pedir a libertação da extremista Sajida al-Rishawi, detida na Jordânia. O EI determinou "o pôr do sol, hora de Mossul" como horário limite ou executaria Goto e Kaseasbeh.

O governo japonês disse ter "plena confiança" nas gestões realizadas pela Jordânia para conseguir a libertação dos reféns. "Já que se trata de uma situação que está em andamento, não posso comentar os detalhes. Japão e Jordânia estão tratando o assunto a partir de uma relação de plena e absoluta confiança", afirmou o ministro porta-voz do Executivo japonês, Yoshihide Suga.

Momani explicou em comunicado que sua prioridade é garantir a sobrevivência do piloto, por isso que libertarão a iraquiana, presa na Jordânia desde 2005 por participar do atentado mais sangrento da história recente do país, que não chegou a efetuar porque o cinto de explosivos que carregava falhou. Ela alegou na ocasião que não teve coragem de detonar os explosivos. /EFE