Jordânia recebe número recorde de refugiados sírios

"A Jordânia tem recebido número recorde de refugiados", disse Melissa Fleming, porta-voz da ONU, acrescentando que o fluxo de dezembro totalizou 16.413 pessoas. Com os últimos refugiados que chegaram no país, a população total do campo de Zaatari, que foi aberto em julho do ano passado, é de cerca de 65 mil pessoas.

Melissa afirmou que a ONU está trabalhando com o governo da Jordânia para preparar um segundo campo, que se chamará Halabat, para aliviar o campo de Zaatari. "Esperamos abri-lo até o fim do mês", disse. Segundo ela, até 5 mil refugiados serão abrigados no novo campo e o planejamento é aumentar esse número para 30 mil.

Segundo a ONU, mais de 60 mil pessoas já foram mortas na guerra civil da Síria, que eclodiu em março de 2011. As informações são da Dow Jones.