Jornais criticam coerção à mídia na Venezuela Entidades sul-americanas que defendem a liberdade de expressão lançaram na sexta-feira um alerta: "A liberdade de imprensa está se extinguindo na Venezuela". Um documento assinado pela Associação Nacional de Jornais (ANJ), do Brasil, e entidades de Argentina, Colômbia, Chile, Equador e Peru qualifica as ações nos últimos dias contra a rede colombiana NTN24 como "um dos últimos embates do governo venezuelano" para silenciar vozes independentes.