Jornais não estatais voltarão a circular Mianmar anunciou ontem que vai permitir jornais de capital privado no país pela primeira vez desde 1964, no mais recente passo em direção da liberdade de expressão na nação em abertura após quase cinco décadas de ditadura militar. O governo do país havia abolido a censura à mídia em agosto. Segundo o Ministério da Informação, os diários não estatais poderão começar a circular em abril e os interessados em obter a permissão para as publicações devem procurar o órgão em fevereiro.