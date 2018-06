Jornais vencem Pulitzer por revelar espionagem da NSA Os jornais The Washington Post e The Guardian venceram nesta segunda-feira o prêmio Pulitzer, um dos mais importantes do jornalismo mundial, por revelarem ao público os esforços de espionagem do governo dos Estados Unidos com base em uma série de documentos secretos concedidos pelo ex-colaborador da Agência Nacional de Segurança (NSA, na sigla em inglês) Edward Snowden.