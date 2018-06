Jornal chinês acusa americanos por atos em Hong Kong

Um jornal estatal chinês acusou a organização norte-americana National Endowment for Democracy (NED) de estar por trás dos protestos pró-democracia que agitaram Hong Kong. Em comentário publicado na capa da edição internacional, o People''s Daily afirmou que Louisa Greve, diretora do NED, havia se encontrado em Hong Kong com líderes da manifestação há meses para discutir o movimento. A publicação não identifica a fonte da informação.

Autoridades do National Endowment for Democracy, organização sem fins lucrativos sediada em Washington, não foram encontradas para comentar a acusação neste sábado. A porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Marie Harf, afirmou na sexta-feira que oficiais dos Estados Unidos "rejeitam categoricamente acusações de que estamos manipulando as atividades de qualquer pessoa, grupo ou partido político em Hong Kong". Fonte: Associated Press.