Jornal de Berlusconi diz que Merkel é o '4º Reich' O diário Il Giornale, que pertence ao ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, publicou uma capa com a manchete "Quarto Reich" e a foto de Angela Merkel fazendo uma saudação similar à nazista e a legenda "Heil, Angela". Um artigo também diz que a Alemanha não é a "salvadora do euro" e a Itália gasta mais com a crise.