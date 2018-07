Jornal descobre autor de álbum de fotos da Segunda Guerra Mundial

Hitler esboça um sorriso diante de saudação de enfermeiras nazistas na Alemanha dos anos 1940

NOVA YORK - O jornal americano New York Times revelou nesta quarta-feira, 22, o nome do fotógrafo que registrou imagens de Adolf Hitler e de prisioneiros nazistas na década de 1940. Trata-se de Franz Krieger, nascido em Salzburgo, Áustria, e morto em 1993. A informação foi revelada pelo blog Lens do jornal, que publicou a história e fotos da coleção na terça-feira, pedindo ajuda aos leitores.

Krieger registrou imagens de prisioneiros russos e judeus em campos nazistas, como um em Minsk, atual Bielo-Rússia, e de Hitler sendo saudado por enfermeiras e em um encontro com o regente húngaro Miklos Horthy, em 1941. A coleção, propriedade de um empresário de New Jersey que se diz falido, tem 214 fotos, segundo o jornal.