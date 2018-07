Jornal diz que e-mail de premiê foi espionado A polícia britânica encontrou indícios de que detetives a serviço de jornais britânicos invadiram a conta de e-mail do ex-primeiro-ministro Gordon Brown quando ele era ministro das Finanças. A informação do jornal The Independent reforça a tese de que o tabloide News of the World, acusado de grampear telefones de 4 mil pessoas, também monitorou e-mails. A polícia confiscou 20 computadores dos detetives.