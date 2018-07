Jornal egípcio 'enfrenta charges com charges' para rebater cartuns de Maomé

CAIRO - O jornal egípcio Al-Watan lançou uma campanha chamada "combata charges com mais charges", em que critica os cartuns de Maomé impressos pela revista satírica francesa Charlie Hebdo e publica cartuns irônicos sobre as relações entre o Ocidente e o mundo muçulmano. O Al-Watan, um jornal secular, publicou nesta semana 13 charges. Uma delas mostra um par de óculos pelo qual se vê as torres do World Trade Center sendo atingidas por aviões. A legenda: "Óculos ocidentais para o mundo muçulmano".

Uma segunda charge mostra dois homens árabes lado a lado. Um deles usa um turbante, barbas desgrenhadas, tem uma cara de raiva e carrega uma faca ensanguentada, dando a entender que se trata de um terrorista. Ele está ao lado de outro árabe, sorridente. Abaixo dos dois, uma lanterna com a bandeira dos EUA joga luz apenas no homem que parece ser um terrorista.

'Pensamento com pensamento'

Há também um cartum em que um homem branco acusa um homem barbudo e raivoso de ser um terrorista; o homem branco então percebe que o barbudo é um israelense e oferece a ele uma flor. As charges são parte de uma seção inteira do jornal dedicada a criticar a Charlie Hebdo, que publicou charges ironizando Maomé após a onda de violência no mundo muçulmano contra o filme anti-islâmico "A inocência dos muçulmanos".

Os protestos contra o filme e contra a Charlie Hebdo resultaram em dezenas de mortes em países muçulmanos e em ações contra embaixadas ocidentais nesses países - num dos episódios mais graves, em 11 de setembro, a representação diplomática americana em Benghazi, na Líbia, foi atacada, levando à morte do embaixador Christopher Stevens e de outras três pessoas.

A seção do Al-Watan incluiu artigos de conhecidos escritores seculares egípcios, como o ex-diretor de pesquisas do Carnegie Middle East Centre, Amr Hamzawi, e acadêmicos e religiosos do país, como o mufti (intérprete qualificado do Alcorão) Ali Gomaa. Leitores do Al-Watan - jornal crítico ao presidente islâmico eleito recentemente no Egito, Mohammed Morsi - reagiram positivamente ao caderno especial. Alguns elogiaram a ideia de "confrontar pensamento com pensamento" na crítica ao Charlie Hebdo e de dar uma "resposta civilizada" ao semanário francês.

