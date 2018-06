Jornal 'El País' retira de circulação edição com foto falsa de Chávez

O jornal espanhol El País retirou de circulação a edição que continha uma foto falsa do presidente venezuelano Hugo Chávez, publicada tanto na versão impressa como na online. O líder bolivariano não é visto em público desde 11 de dezembro, quando passou por uma cirurgia para tratamento de um câncer na região pélvica.

A fotografia publicada no El País foi divulgada como sendo exclusiva e mostra um homem entubado no hospital. O jornal disse, em um comunicado, que retirou a edição de circulação após comprovar que a imagem não era de Chávez.

"O El País pede desculpas aos seus leitores pelo prejuízo. O jornal iniciou uma investigação para determinar as circunstâncias do ocorrido e os erros que podem ter sido cometidos na verificação da fotografia". A imagem ficou publicada no site do jornal por meia hora e está estampada nas primeiras edições da versão impressa desta quinta-feira.

A oposição venezuelana tem criticado a falta de informações detalhadas sobre o estado de saúde do presidente, enquanto integrantes do governo acusam meios de comunicação estrangeiros de divulgarem o estado de saúde de Chávez como pior do que realmente é.

A fotografia publicada no jornal foi retirada de um vídeo do Youtube (abaixo) que mostra a cirurgia de um paciente: