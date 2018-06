Jornal 'El Universal' diz que reduzirá paginação por falta de papel

CARACAS - O jornal venezuelano El Universal anunciou nesta quarta-feira, 7, que vai reduzir sua paginação por falta de papel jornal. Segundo o grupo, as restrições à compra do papel tornaram necessário racionalizar o uso do material.

Em sua página na internet, o jornal diz que um lote de bobinas está retido desde janeiro no porto de La Guaira aguardando para ter o câmbio aprovado e ser nacionalizado. A demora, segundo o grupo venezuelano, ocorre pelo atraso na Autorização de Aquisição de Divisas Estrangeiras por parte do Centro Nacional de Comércio Exterior (Cencoex).

"Por essa razão, El Universal reduz sua edição para dois cadernos com oito páginas, deixando parte das seções habituais apenas na internet e em outras plataformas acessadas por meio do eluniversal.com", informa o grupo em seu site.