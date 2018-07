Jornal francês publicará charges de Maomé, diz editor

PARIS - O jornal satírico francês Charlie Hebdo confirmou nesta terça-feira, 18, que sua mais recente edição trará várias charges irreverentes caricaturando o profeta Maomé.

O editor do semanário, que é um cartunista e usa o nome de Charb, disse que as imagens irão "chocar aqueles que querem ser chocados", informa a agência France Presse (AFP).

O semanário costuma circular às quartas-feiras. Para os muçulmanos, fazer qualquer desenho ou representação do profeta Maomé é uma blasfêmia. Se publicadas, as charges poderão inflamar ainda mais os muçulmanos, inclusive na França, já irritados com o filme "A Inocência dos Muçulmanos" produzido nos Estados Unidos.

Em entrevista ao jornal Libération, o chanceler da França Laurent Fabius disse que é "contra qualquer provocação". Charb afirmou que os cartuns que o jornal pretende publicar não são mais provocadores que os habitualmente publicados no pasquim.

Em 2011, o jornal teve sua redação destruída por um incêndio criminoso, horas antes da edição com as caricaturas do profeta chegar às bancas.

