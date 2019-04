Jornal israelense destaca pontaria de Bolsonaro durante visita à unidade contraterrorista

JERUSALÉM - "Foco no alvo". Esta é a manchete de uma página interna do jornal Yedioth Ahronoth, um dos mais importantes de Israel. A foto que ilustra a matéria é do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, durante a visita que fez na segunda-feira, 1.º, à unidade de contraterrorismo da polícia israelense, em Jerusalém.

"Presidente do Brasil visita campo de tiro de unidade contraterrorista e demonstra grande pontaria", afirma o jornal. Segundo o texto, Bolsonaro acertou todos os sete tiros que deu no alvo.

Sobre a repercussão da notícia na imprensa israelense, o porta-voz da presidência, Otávio do Rêgo Barros, que é general, elogiou a pontaria do capitão. "Sobre isso, o que eu posso dizer é: não fiquem na frente do presidente", brincou. "Ele tem uma habilidade e uma calma impressionantes com uma arma."

A visita de Bolsonaro à unidade de contraterrorismo foi secreta, sem a presença da imprensa. O presidente, no entanto, publicou em suas redes sociais uma foto sua apontando uma submetralhadora.

Na mensagem, ele aproveitou para criticar mais uma vez a legislação restritiva ao comércio de armas. "O que torna uma arma nociva depende 100% das intenções de quem a possui. Defendo a liberdade, com critérios, para cidadãos que querem se proteger e proteger suas famílias", escreveu Bolsonaro.