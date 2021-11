Jornal português destaca crianças portuguesas que 'só falam brasileiro'

Uma matéria publicada pelo jornal português Diário de Notícias, um dos mais tradicionais veículos impressos de Portugal, na quarta-feira, 10, chamou a atenção do público brasileiro ao afirmar que há crianças portuguesas que "só falam brasileiro". O motivo apontado pela publicação seria a influência de youtubers do Brasil, os mais assistidos pelos "miúdos" portugueses, que estariam mudando a forma de falar das crianças.

"Dizem grama em vez de relva, autocarro é ônibus, rebuçado é bala, riscas são listras e leite está na geladeira em vez de no frigorífico.Os educadores notam-no sobretudo depois do confinamento - à conta de muita horas de exposição a conteúdos feitos por youtubers brasileiros. As opiniões de pais, professores e especialistas dividem-se entre a preocupação e os que relativizam, por considerarem tratar-se de uma fase, como aconteceu com as novelas", diz o jornal português.

O tema se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais no Brasil. Os usuários se dividiram entre aqueles que fizeram piada sobre a matéria, apontando a influência brasileira noticiada como uma espécie de "colonialismo reverso" e fazendo comparações entre termos utilizados em Brasil e Portugal, enquanto outros usuários - tanto brasileiros quanto portugueses - questionaram o teor xenofóbico da publicação, ao se referir ao português falado no Brasil como "brasileiro", apesar do idioma ser um só.

Outro personagem citado na matéria e repercutido pelas redes foi o youtuber brasileiro Luccas Neto, apresentado pelo Diário de Notícias como um dos mais assistidos em Portugal. Alguns usuários escreveram que o produtor de conteúdo carioca estaria vingando a colonização portuguesa na América.

Veja algumas reações nas redes sociais sobre a matéria:

Luccas Neto dando o troco em Pedro Álvares Cabral quando ninguém ao menos tentou pic.twitter.com/bJCxt1KqBV — fafis (@rbflxa) November 11, 2021

português brasileiro é lindo, mas vcs já viram essas pérolas que portugal nos proporciona??? pic.twitter.com/bi7Wk3iDHQ — Mariana Hallal (@marihallal) November 11, 2021

Miudos portugueses a ver youtubers brasileiros pic.twitter.com/UhJMm6IE1B — erotomania histriônica (@zazareee) November 10, 2021