Jornal revela e-mails pessoais de Assad O presidente Bashar Assad foi advertido por um assessor sobre a entrada ilegal de jornalistas no país, segundo sugerem e-mails dele, interceptados por oposicionistas sírios e publicados ontem pelo jornal britânico The Guardian. Um integrante do grupo de aliados do presidente forneceu aos oposicionistas as senhas dos e-mails pessoais do presidente e da mulher dele, Asma, e eles os monitoraram entre junho e fevereiro, até que uma mensagem do hacker Anonymous fez o casal abandonar essas contas.