Jornalista americano é indiciado no Irã

TEERÃ - O repórter do jornal americano The Washington Post Jason Rezaian, detido há meses no Irã, foi indiciado e aguarda o julgamento, afirmou nesta quarta-feira, 14, a agência de notícias estatal iraniana Irna. Ela não informou quais acusações ele enfrentará.

A notícia chega no mesmo dia em que o secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, e o ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohammed Javad Zarif, se encontraram em Genebra para começar a discutir um acordo nuclear. Zarif afirmou esperar que o caso contra Rezaian seja resolvido, mas se trata de "um caso da Justiça".

Rezaian, que tem dupla nacionalidade iraniana e americana, era o chefe da sucursal do jornal em Teerã desde 2012. A reportagem da Irna não cita quais são as acusações foram apresentadas contra o jornalista, mas afirmou que ele será avaliado pela Corte Revolucionária do Irã, que julga principalmente casos de crime contra a segurança do país.

Rezaian, sua mulher, Yeganeh Salehi, e dois fotojornalistas foram detidos em 22 de julho em Teerã. Posteriormente, todos foram liberados, menos o jornalista. / ASSOCIATED PRESS