Jornalista brasileiro é preso e libertado na Síria, diz Itamaraty

BRASÍLIA - O jornalista brasileiro Klester Cavalcanti, da revista Isto É, foi preso e libertado por autoridades sírias nesta sexta-feira, 25. De acordo com o Itamaraty, o repórter está bem instalado, em um local seguro, e não sofre ameaças. A embaixada do Brasil na Síria está em contato com o governo do país para que ele possa retornar

o mais breve possível.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Tovar Nunes, que confirmou a prisão de Cavalcanti, não forneceu detalhes sobre o caso e sobre o trabalho do repórter no país.

De acordo com Nunes, Cavalcanti está em "boas condições" físicas, não sofreu agressões e nem foi ameaçado. Ele aguarda o fim das negociações diplomáticas para deixar o país.

O jornalista, de 42 anos, já trabalhou em grandes meios de comunicação da mídia brasileira, como a revista Veja e no Grupo Estado, é o autor de diversos livros e ganhou duas vezes, em 2005 e 2007, o Prêmio Jabuti de Literatura, um dos mais importantes do Brasil.

