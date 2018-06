Jornalista brasileiro preso na Síria chega ao Líbano e deve retornar em breve

SÃO PAULO - O jornalista brasileiro Kléster Cavalcanti, preso e libertado por autoridades sírias, já está em Beirute, no Líbano, e deve voltar ao Brasil nesta segunda, 28, ou na terça-feira, 29.

Segundo o Itamaraty, o jornalista da revista IstoÉ regularizou a sua situação na Síria e foi acompanhado nesta manhã por um funcionário da embaixada brasileira até o Líbano, onde chegou por volta das 9h30 (horário de Brasília.

De acordo com o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Tovar Nunes, Cavalcanti não sofreu agressões e nem foi ameaçado. O jornalista, de 42 anos, já trabalhou na revista Veja e no Grupo Estado, é o autor de diversos livros e ganhou duas vezes, em 2005 e 2007, o Prêmio Jabuti de Literatura.