Jornalista crítico do chavismo deve depor na Venezuela A procuradora-geral da Venezuela, Luisa Ortega Días, confirmou nesta sexta-feira que o jornalista Nelson Bocaranda foi intimado a comparecer perante as autoridades para se explicar a respeito dos acontecimentos pós-eleitorais do país. Bocaranda foi apontado como um dos que incitaram a violência por parte dos seguidores de Henrique Capriles. A onda de protestos violentos deixou oito mortos, todos chavistas, logo após a eleição de 14 de abril.