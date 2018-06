Jornalista da Al-Jazeera é preso em Berlim

Ahmed Mansour, de 52 anos, é um jornalista experiente da agência de notícias árabe. Ele foi preso ontem no aeroporto de Tegel. Mansour tem dupla nacionalidade - egípcia e britânica - e estava tentando embarcar em um voo da Qatar Airways para Doha, de acordo com a Al-Jazeera. Mansour havia sido sentenciado no Egito a 15 anos de prisão pela suposta tortura de um advogado na praça Tahrir, em 2011, acusação rejeitada por ele.

O porta-voz da promotoria de Berlim, Martin Steltner, afirmou que "durante o dia, serão realizadas diversas reuniões e pode haver, a qualquer momento, a decisão de libertá-lo". No entanto, Steltner lembrou que é improvável que uma decisão da extradição de Mansour seja anunciada ainda na manhã deste domingo.

Uma publicação na página do Facebook de Mansour chamava manifestantes para um protesto em frente ao tribunal de Berlim, onde o jornalista está preso. Também foi postado um vídeo em que Mansour ataca as autoridades alemãs por sua detenção. "Infelizmente, me disseram que a solicitação de minha prisão é alemã, e não é baseada na Interpol", afirmou ele, acusando a Alemanha de cumplicidade com o governo do presidente Abdel-Fattah el-Sissi no Egito e especulando sobre um possível acordo especial a respeito de sua prisão. Não está claro quem seria o responsável pelas postagens na página. Fonte: Associated Press.