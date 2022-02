Jornalista dá tapa em político pró-Rússia durante programa ao vivo

Durante a transmissão ao vivo do programa 'Liberdade de Expressão', de Savik Shuster, da última sexta-feira, 18, o deputado ucraniano pró-russa, do partido Oposição pela Vida, Nestor Shufrych e o jornalista Yuri Butusov trocaram tapas. Este é um dos programas políticos mais populares da Ucrânia.

A agressão ocorreu após Shufrych se recusar a condenar Vladimir Putin ao ser questionado se o político poderia ser considerado um "assassino e criminoso". O político rebateu: "deixe as autoridades ucranianas lidarem com isso", disse, afirmando que nunca chamaria Putin de “assassino” porque um dia ele “pode ​​ter que negociar com ele".

O ex-presidente Poroshenko brincou da resposta dizendo: "Há um agente russo aqui no estúdio". Nisso, Yuri Butusov se levantou e o acertou no rosto, derrubando-o da cadeira.

Apesar dos outros convidados do talk show, como o ex-primeiro-ministro ucraniano Arseny Yatsenyuk, o ex-presidente Petro Poroshenko e o ex-chefe do conselho de segurança, Oleksandr Danyluk, tentarem separá-los, sem sucesso, a luta durou pouco mais de um minuto.

A dupla acabou sendo retirada do estúdio e retornou pouco depois com ferimentos no rosto. Shufrych ainda insultou o jornalista na volta. "É muito triste que neste momento, em um momento tão difícil, nosso povo, todas as pessoas que protegem nosso país, sejam obrigadas a ouvir a retórica embaraçosa dos traidores", disse Yuri./AGÊNCIAS INTERNACIONAIS