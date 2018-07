Jornalista de TV estatal é morto na capital da Síria

O Observatório de Direitos Humanos da Síria disse que o jornalista se tornou alvo porque os ativistas o consideravam um membro do "shabiha", grupo de milícia que apoia o presidente Bashar Assad.

A equipe da mídia pró-governo já teve 14 profissionais mortos na Síria desde o começo do conflito em março do ano passado. Outros 38 jornalistas civis foram assassinados, de acordo com a organização Repórteres Sem Fronteiras.

As informações são da Dow Jones.