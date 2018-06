Jornalista deixa canal dominado por chavismo O jornalista venezuelano Leopoldo Castillo, um veterano e duro crítico do governo chavista, anunciou na sexta-feira sua saída do canal Globovisión e o fim do programa Aló Ciudadano, que durante 12 anos foi, segundo ele, um "espaço de combate aos abusos do poder". "Vou sem tristeza na alma, sem nenhum sabor amargo em minha boca", disse Castillo, que há três meses, quando o canal foi vendido a empresários ao chavismo, anunciou que se aposentaria "por motivos de saúde".