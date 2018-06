Jornalista diz que táticas não evitarão novas revelações O jornalista britânico Glenn Greenwald, do The Guardian, disse neste domingo que táticas como a detenção por nove horas do companheiro dele, o brasileiro David Miranda, para questionamento no aeroporto de Heathrow, em Londres, não evitarão que continue fazendo revelações sobre a espionagem do governo dos Estados Unidos. Greenwald disse ainda que Miranda foi questionado sobre as reportagens relacionadas à Agência de Segurança dos EUA (ANS) feitas pelo jornalista.