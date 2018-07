Jornalista do Irã morre na Síria e Damasco registra violentos combates

Texto atualizado às 09h05

DAMASCO - Violentos combates atingiram Damasco nesta quarta-feira, 26, na Síria, após ataques com duas bombas próximo à sede do Estado-Maior, matando a jornalista Maya Nasser, correspondente da televisão oficial iraniana Press TV, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos.

Apesar do OSDH informar que soldados do governo e rebeldes morreram, o governo informou que os comandantes militares não foram feridos.

O ministro de Informação do país, Omran Zubi, afirmou que um dos artefatos foi colocado dentro do prédio e que as explosões só ocasionaram danos materiais. Além disso, Zubi atribuiu a autoria do ataque a "terroristas".

O ministro ressaltou que as explosões, registradas pouco antes das 7 horas local (1 hora de Brasília), foram seguidas por um tiroteio desencadeado durante a perseguição por parte das forças de segurança a "grupos armados".

A televisão síria acrescentou que ocorreu um incêndio na praça dos Omíadas, onde fica a sede do Estado-Maior.

Esta é a segunda vez que esta sede militar, que se encontra no distrito de Abu Rumaneh, em pleno centro de Damasco, é alvo de um ataque. Em 2 de setembro, um atentado no local deixou quatro feridos.

