Jornalista dos EUA libertado no Iêmen é identificado

WASHINGTON - O jornalista freelance que estava entre os vários americanos capturados no Iêmen por rebeldes xiitas do grupo Houthi e foi libertado nesta segunda-feira foi identificado como Casey Coombs, disse uma porta-voz do Departamento do Estado. Ela acrescentou que o jornalista está ferido foi enviado para Omã.

Os rebeldes houthis capturaram a capital iemenita, Sanaa, no ano passado e têm sido alvo de campanha aérea liderada pela Arábia Saudita desde 26 de março. O vizinho Omã mediou o acordo para libertar Coombs, um repórter que estava trabalhando para o site de notícias The Intercept, entre outras publicações.

Os houthis controlam a capital e boa parte do norte do Iêmen, mas há no país também uma poderosa filial da Al-Qaeda, que cometeu atentados em Sanaa e capturou estrangeiros no passado em troca de resgates ou da libertação de militantes detidos. / AP