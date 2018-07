Jornalista é condenado após criticar Judiciário Um tribunal do Marrocos condenou ontem o jornalista Rachid Nini, editor-chefe do diário mais lido do país, o Al-Massae, a um ano de cadeia por "menosprezo à Justiça". Ele havia sido preso em 28 de abril, depois de publicar nove artigos em que criticou as forças de segurança e o Judiciário do país.