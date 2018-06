Jornalista é encontrado morto a 150 km de Kiev

Promotores da província de Cherkassk informou neste domingo que Vasily Sergiyenko foi sequestrado em sua cidade natal de Korsun-Shevchenkivskyi na noite de sexta-feira e depois assassinado.

O partido Svoboda, do qual Sergiyenko era membro, revelou que o jornalista foi encontrado com ferimentos causados por faca e sinais de espancamento na cabeça e nos joelhos. De acordo com o Svoboda, o assassinato teria sido motivado por questões políticas.

O partido, cujo líder Oleh Tyahnybok está concorrendo às eleições presidenciais de 25 de maio, informou que Sergiyenko e outros representantes do Svoboda receberam ameaças na última semana. Fonte: Associated Press.