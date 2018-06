Jornalista é estuprada por cinco homens na Índia

NOVA DÉLHI - Uma fotojornalista de 22 anos foi estuprada por cinco homens em Mumbai, na Índia, enquanto seu colega era espancado, segundo informações da polícia. O crime ocorreu na quinta-feira à noite em Lower Parel, um bairro na zona sul de Mumbai.

A polícia disse que a fotojornalista indiana estava fazendo uma matéria para uma revista e tinha como tarefa tirar fotos do bairro quando cinco homens confrontaram a jovem e um colega, por volta das 19h (horário local). Depois de oferecer ajuda para obter permissão e filmar dentro de um prédio abandonado, os homens acusaram o colega da moça de estar envolvido em um crime local.

Quando ele negou envolvimento no crime, os homens amarraram as mãos dele com um cinto, levaram a mulher para outra parte do edifício e a estupraram, segundo o comissário de polícia de Mumbai, Satyapal Singh.

O bairro onde ocorreu o abuso já foi um centro da indústria têxtil, mas mudou significativamente nos últimos anos. Hoje, shoppings de luxo, restaurantes da moda e condomínios de alto padrão estão ao lado de fábricas têxteis abandonadas e favelas.

Nesta sexta-feira, 23, a polícia prendeu um suspeito, que nomeou e identificou os outros quatro homens envolvidos no caso, disse Singh. A polícia divulgou retratos falados dos quatro homens, mas Singh não deu seus nomes ou outros detalhes, alegando que as autoridades não querem dar-lhes qualquer aviso de que estão sendo procurados. Singh disse que os homens podem ser traficantes locais.

A mulher está em condição estável em um hospital. A polícia se recusou a dizer para qual revista ela trabalhava no momento do ataque./ AP