Jornalista é morta a tiros em Tijuana, no México

CIDADE DO MÉXICO - Uma jornalista mexicana foi morta a tiros na cidade de Tijuana, na fronteira norte, neste domingo, disse o governo do estado, tornando-se o segundo morto na área em uma semana.

Lourdes Maldonado, uma jornalista com décadas de experiência, foi morta a tiros em seu carro no bairro de Santa Fé, em Tijuana, informou em comunicado a Procuradoria Geral da Baixa Califórnia.

O assassinato ocorreu menos de uma semana depois que as autoridades informaram que o fotojornalista mexicano Margarito Martinez, 49, morreu após ser baleado na cabeça do lado de fora de sua casa em Tijuana.

Uma fonte com conhecimento do caso disse que Maldonado havia sido registrada no programa estadual de proteção a jornalistas, que incluía alguma vigilância policial em sua casa.

Maldonado foi o terceiro jornalista morto este ano no México.

De 2000 a 2021, o grupo de direitos humanos Artigo 19 registrou 145 assassinatos de jornalistas no México, com sete mortes no ano passado./REUTERS