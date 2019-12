Jornalista espanhola ganha na loteria e pede demissão ao vivo, mas prêmio não compensava

Uma repórter de TV espanhola comemora e pede demissão de seu emprego ao vivo ao perceber que seu bilhete de loteria havia sido premiado. Momentos depois, ela teria que pedir desculpas pela decisão.

No domingo 22, a jornalista Natalia Escudero estava cobrindo a loteria de Natal tradicional da Espanha, conhecida como El Gordo, quando percebeu que estava entre os vencedores. O número vencedor do ano foi 26590 e Natalia era uma das premiadas.

Aquí la tienes: "la reportera de La 1" de la que habla todo el mundo a estas horas. ¡Se llama Natalia Escudero! #LoteríaRTVE Directo ➡ https://t.co/pfgTOQpaaN pic.twitter.com/58j3ACuNte — TVE (@tve_tve) 22 de dezembro de 2019

A loteria estatal espanhola é a de mais alto valor do mundo, com 2,24 bilhões de euros em prêmios, segundo o jornal britânico The Guardian. Aproximadamente 15 mil pessoas podem ter bilhetes premiados que pagam montantes diferentes, de acordo com o site de viagens Barcelona Yellow.

Natalia tinha o número correto de um prêmio no valor de 400 mil euros para cada bilhete. Mas o prêmio em dinheiro pode ser dividido de várias maneiras e a repórter espanhola descobriria essa complexidade.

"Eu não venho amanhã", afirmava Natalia balançando o dedo em frente à câmera. "A Natalia não vem trabalhar amanhã. Viva!"

Após muita comemoração, inclusive enquanto entrevistava outros ganhadores para a sua reportagem, Natalia descobriria que sua parte do prêmio era de apenas 5 mil euros, informou a BBC. Um bilhete de loteria na Espanha custa 200 euros, segundo o jornal britânico The Sun. Para facilitar a participação, as pessoas podem comprar um décimo de um bilhete completo, por 20 euros. Foi o que Natalia fez e, portanto, seu número valia apenas 10% do prêmio total.

Não ficou claro se Natalia continua sendo funcionária da RTVE. / Washington Post