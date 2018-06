Jornalista francês morre em explosão no Iraque

PARIS - O jornalista francês Stephan Villeneuve, ferido na segunda-feira, 20, pela explosão de uma mina na cidade iraquiana de Mossul, morreu em consequência dos ferimentos, anunciou na terça-feira a empresa estatal France Télévisions.

Stephan Villeneuve, que trabalhava para o programa "Envoyé Spécial" (enviado especial), estava em Mosul com o jornalista curdo Bakhtiyar Addad, que também faleceu, e com outros dois franceses que estão feridos, informaram a France Télévisions e a ONG Repórteres sem Fronteiras.

Villeneuve e a jornalista francesa Véronique Robert faziam uma reportagem sobre a batalha de Mosul e após a explosão foram internados em um hospital de uma base militar americana. O terceiro jornalista francês que ficou levemente ferido trabalha para o jornal Le Figaro e as revistas Télérama e Les Inrocks.

Os jornalistas acompanhavam as forças especiais iraquianas na batalha para recuperar a segunda cidade do Iraque do grupo Estado Islâmico (EI), onde cerca de 100 mil civis são "mantidos como escudos humanos" pelos extremistas, segundo a ONU. / AFP