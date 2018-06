Jornalista que deixou a Argentina por medo de morrer diz estar a salvo em Israel

Pachter foi o primeiro a noticiar a morte de Nisman, encontrado com um tiro em seu apartamento em Buenos Aires dias após denunciar a presidente da Argentina, Cristina Kirchner, e o chanceler Héctor Timerman por negociar um plano para garantir impunidade e "acobertar fugitivos iranianos" no caso do ataque terrorista contra a Associação Mutual Israelita Argentina (Amia) em 18 de julho de 1994. Em entrevistas a colegas, Pachter contou que soube da morte de Nisman por suas fontes.

De acordo com o jornal La Nación, o jornalista teria decidido sair da Argentina depois de descobrir que seus telefones estavam grampeados e que estava sendo seguido por desconhecidos.

Em conversas com colegas, Pachter teria afirmado que voltaria à Argentina quando suas fontes lhe aconselhassem. "Mas não creio que seja durante este governo. Me mandaram uma indireta", teria dito, acrescentando que não pôde buscar "roupa nem dinheiro" em casa.