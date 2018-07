Jornalista que denunciou esquema de grampos é encontrado morto

Atualizado às 15h43

LONDRES - O jornalista Sean Hoare, que denunciou o esquema de grampos ilegais do jornal News of the World, foi encontrado morto nesta segunda-feira, 18, segundo o diário britânico The Guardian.

Hoare foi o primeiro repórter do News of the World, cujos jornalistas estão envolvidos em um escândalo de escutas ilegais, a dizer que o diretor da publicação, Andy Coulson, estava ciente sobre a prática. Coulson chegou a trabalhar como assessor de comunicação do premiê David Cameron.

De acordo com a polícia, Hoare foi encontrado morto em sua residência em Watford (oeste da Inglaterra). De acordo com a Associação de Imprensa da Grã-Bretanha, a polícia não considera a morte do jornalista suspeita.

Álcool e drogas

Segundo a Efe, que menciona o Guardian, a polícia não considera que a morte de Hoare esteja vinculada a um suicídio ou a causas violentas. O jornalista foi afastado do semanário por conta de "problemas com álcool e drogas", de acordo com a agência.

Hoare trabalhou em dois jornais do grupo do magnata Rupert Murdoch, os sensacionalistas The Sun e News of the World.