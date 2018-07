Jornalista relata fuga da Síria após reportagem

Em março de 2010, o jornalista Massoud Akko fugiu de seu país, a Síria, para escapar do governo de Bashar Assad. O motivo? Um artigo que escreveu. "Foi uma decisão muito difícil, mas escolhi pela minha vida", disse o repórter, hoje integrante do Comitê de Liberdade de Imprensa da Associação de Jornalistas da Síria.

Akko tinha escrito um texto e feito um vídeo sobre a morte de curdos no norte do país. "A segurança do regime acusou-me de dar uma notícia falsa e ameaçou me prender e processar. Vi que minha vida estava em perigo e decidi deixar a Síria."

"Pensei: 'aqui está minha vida, aqui está minha família'. Mas, se ficasse, teria de enfrentar uma corte e lutar, apenas por um artigo", disse.

O jornalista afirmou que sair do país legalmente seria quase impossível. "Decidi deixar a Síria ilegalmente. Fui a pé mesmo. Um grupo levou-me para o lado libanês da fronteira e, de lá, segui para Beirute. Fiquei em um campo de refugiados da ONU onde me registrei. Em setembro de 2010, consegui ser enviado para a Noruega."

Atualmente, o jornalista recebe informações de seus colegas que continuam na Síria, por meio do comitê, e ajuda a transmitir relatos sobre o que está acontecendo no país para meios de comunicação. "Agora posso trabalhar e trabalho duro pelo povo que está na Síria, pela revolução. Então acho que minha decisão foi certa." Questionado sobre se voltará ao país se Assad deixar o poder, Akko não hesitou, em tom mais alegre: "Sim, claro".

Os profissionais de imprensa que estão na Síria, segundo Akko, não podem fazer nada público. "Eles trabalham em segredo. A vida deles está em risco."

Mortes. Segundo Akko, 76 jornalistas foram mortos e mais de 100, presos pelo governo desde março de 2011, quando teve início as rebelião contra o regime do país.

O último relatório do Comitê de Liberdade de Imprensa da Associação de Jornalistas da Síria, divulgado em agosto, apontava a morte de 65 jornalistas, incluindo 9 estrangeiros.